Beni e servizi in cambio del soggiorno nel b&b: anche in Liguria torna la “Settimana del Baratto”

Genova. Torna anche quest’anno, dal 18 al 24 novembre 2024, la Settimana del Baratto, l’iniziativa organizzata dal portale Bed-and-Breakfast.it che consente di soggiornare nelle strutture che aderiscono pagando non con denaro, ma attraverso il baratto appunto.

L’iniziativa è arrivata ormai alla 16esima edizione, e la rodata formula non cambia: i viaggiatori possono barattare beni o servizi in cambio del pernottamento nella struttura selezionata. Si possono offrire soggiorni in altre strutture, lavori manuali o prestazioni professionali. Sul sito ufficiale www.settimanadelbaratto.it, gli utenti possono consultare le “liste dei desideri” delle strutture aderenti, scoprendo ciò di cui hanno bisogno: dalle marmellate fatte in casa alle lezioni di cucina, dalle performance musicali alle traduzioni, offrendo infinite opportunità di scambio. I viaggiatori propongono i loro talenti o beni e, se l’offerta è accettata, possono soggiornare gratuitamente. Il baratto non si limita ai soli professionisti: anche chi ha passioni particolari come la cucina, l’artigianato o la musica può proporre il proprio contributo.

