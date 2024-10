Cade mentre rientra dalla raccolta delle olive: recuperata da Soccorso alpino e Vigili del fuoco

E’ scivolata procurandosi una sospetta frattura alla caviglia. E’ quanto accaduto in serata a Fezzano dove una donna di 65 anni è stata recuperata dal Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco. La signora, emiliana, si trovava in compagnia del marito per la raccolta delle olive. La coppia stava rientrando e lei è caduta. Raggiunta dai soccorritori è stata medicata e immobilizzata quindi condotta sulla strada dove l’ambulanza della Croce Rossa di Fezzano l’ha trasportata all’ospedale della Spezia.

