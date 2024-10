Dal Comitato Pd Camogli

Il comitato Camogli per i Diritti Civili e Giustizia Sociale invita un candidato per ognuna delle sei liste che sostengono Andrea Orlando Presidente della Regione Liguria a parlare del programma della coalizione sui Diritti Civili e Sociali.

Saranno presenti Margherita Asquasciati, Simona Cosso. Isabella De Benedetti. Ada D’onofrio, Antonio D’Elia ,Paola Negro.

Ci vediamo in via Repubblica 89 Camogli il giorno 23 ottobre ore 1800.

