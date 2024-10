Camogli: martedì 29 interruzione idrica in centro dalle 13.30 alle 22

Elenco delle vie del comune di Camogli interessate alla chiusura idrica di martedì 29 ottobre 2024 dalle ore 13.30 alle ore 22, conseguente ai lavori di collegamento del nuovo tratto di tubazione dn 250 mm in Corso Mazzini civico 59:

Via Ruffini

Via Migliaro

Via Schiaffino

Calata Castelletto

Via della Repubblica

Via Garibaldi

Via Isola

Via al Molo

Piazza Schiaffino

Piazza Don Bosco tra le ore 9 e le ore 18

Piazza Mameli

Via San Fortunato

Via Cuneo

Largo Tristan da Cunha

Via XX Settembre

Corso Mazzini dall’incrocio con Via Ruffini fino all’altezza dell’incrocio con Via San Giovanni Bono.

» leggi tutto su www.levantenews.it