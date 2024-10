Carasco: crollo del ponte, commovente commemorazione delle vittime

Era una sera di un giorno come oggi. Undici anni fa, il 22 ottobre 2013, Lino Gattorna e Claudio Rosasco stavano ritornando da un viaggio di lavoro in Germania quando transitarono sul ponte sopra il torrente Sturla a Carasco: improvvisamente la strada sotto di loro crollò e l’auto precipitò nel fiume. Non furono trovati subito, solo dopo quattro giorni di ricerche la Protezione Civile individuò il veicolo a valle del fiume Entella con un corpo dentro, l’altro venne trascinato in mare e fu ritrovato in spiaggia a Bogliasco. Il ponte venne ricostruito in sei mesi e intitolato alle due vittime della tragedia.

» leggi tutto su www.levantenews.it