Carasco: crollo del ponte, stasera alle 20.30 il ricordo delle due vittime

Il 22 ottobre 2013 l’alluvione che investì il Levante e alle 20.30 il crollo del ponte nel momento in cui vi transitavano tre auto. Una notte drammatica. Un’auto volò letteralmente per planare sulla parte rimasta in piedi, a bordo un ragazzo (Gabriele Solari) sopravvissuto alla tragedia. Una seconda vettura finì nel torrente in piena a bordo una ragazza che uscita dall’abitacolo e trascinata dalla corrente, riuscì ad aggrapparsi al ramo di un albero e attendere i soccorsi.

Alcuni testimoni diedero l’allarme circa una terza auto inghiottita dalle acque del torrente in piena. Arnaldo Lavaggi, allora coordinatore della Protezione civile di Chiavari, organizzò il monitoraggio dell’Entella fino alla foce per avvistare l’auto: nulla. Nè vi furono denunce di persone scomparse. Invece a bordo dell’auto prestata da un amico, viaggiavano i fontanini Claudio Rosasco e Lino Gattorna che tornavano da un viaggio in Germania per acquistare pezzi ricambio per macchine agricole. L’auto, col defluire delle acque, fu vista quattro giorni dopo nello stesso torrente: a bordo un solo corpo, l’altro uscito dall’abitacolo e trascinato in mare si spiaggiò a Bogliasco. Il ponte fu ricostruito ad una sola campata in soli sei mesi; ma nessuno cantò vittoria.

» leggi tutto su www.levantenews.it