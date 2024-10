Chiavari: fine settimana in via Rivarola col mercatino

Dall’ufficio stampa Confesercenti Genova

Sabato 26 e domenica 27 ottobre torna “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare a cura di Confesercenti Genova e patrocinato dal Comune che, ogni ultimo weekend del mese, porta in via Rivarola i prodotti tipici del territorio e le eccellenze enogastronomiche a chilometro zero. E a tornare, in diretta sulla pagina Facebook di Tipicamente Chiavari a partire dalle 11 domenica, sarà anche il giornalista Marco Benvenuto per uno speciale dedicato all’olio e ai produttori presenti.

