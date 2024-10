Economia sommersa e illegale, in Liguria il dato più alto del Nord Italia: è il 12% del Pil

Liguria. In Liguria nel 2022 il dato sull’economia non osservata, ovvero l’economia sommersa (composta da sotto dichiarazioni e lavoro irregolare) e illegale rappresentava il 12% del Pil, il valore più alto di tutte le regioni del Nord, superiore alla media nazionale pari al 10,5%.

Il dato emerge da un’elaborazione dei dati Istat da parte del responsabile ufficio economico Cgil Liguria, Marco De Silva, che ha scorporato questo 12% ricostruendo come sia composta da un 5,7% di sotto-dichiarazioni, 4% di lavoro irregolare e 2,3% di economia illegale. Per fare un confronto con altre regioni, in Lombardia si registra l’8,4% (4% di sotto-dichiarazioni, 3% di lavoro irregolare, 1,4% di economia illegale), in Piemonte il 10,3% (5,1% di sotto-dichiarazioni, 3,5% di lavoro irregolare e 1,7% di economia illegale).

