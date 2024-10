Genova. Sarà una settimana decisiva per il Genoa in chiave di recupero degli infortunati: sono parecchi gli elementi che stanno tentando di tornare a disposizione in vista di Lazio-Genoa, in programma domenica 27 ottobre alle 15.

Gilardino recupera Badelj, che era stato aggregato al gruppo già con il Bologna pur non essendo disponibile, e potrebbe ritrovare Ekuban, Bani e Messias.

