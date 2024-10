Genova: l’importanza della logistica per le grandi imprese della città

La storia di Genova è legata a doppio filo con il mare, da sempre. Questo è innegabile. E anche oggi, come al tempo delle Repubbliche Marinare, l’economia della città è strettamente connessa con le attività marittime anche se, a onor del vero, il tessuto economico attuale è molto più complesso e variegato rispetto al passato.

Le aziende attualmente presenti nella città della Lanterna operano in molteplici settori, tra cui quello dell’energia, che sembra essere attualmente il più florido, a pari merito con quello nautico, e tra le aziende della provincia con il maggior fatturato, ben 50 avrebbero la loro sede operativa proprio nel Capoluogo ligure. Tra l’altro, l’anno scorso Genova è stata inserita all’interno della classifica delle città italiane in cui si lavora meglio, ottenendo il bollino verde (il riconoscimento più alto) insieme ad altri 40 Capoluoghi di provincia, segno tangibile di come la cultura del lavoro sia ancora presente in città, non solo nelle grandi multinazionali ma anche nelle piccole e medie imprese.

» leggi tutto su www.levantenews.it