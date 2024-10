Il futuro dell’outdoor in Val di Vara, incontro alla gallery dell’outlet di Brugnato

Nell’ambito del progetto “Una via, tanti cammini. La Via dei Monti e le sue diramazioni. Intrecci di passi, intrecci di storie” curato dal Consorzio “Il Cigno” e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino, l’associazione Centrosport Avventura e il Comune di Brugnato organizzano un interessante incontro pubblico che avrà luogo giovedì 24 ottobre alle ore 18 presso la Val di Vara Gallery dell’Outlet Village Brugnato-5Terre.

Quest’anno è il venticinquesimo anniversario degli sport fluviali in Val di Vara che hanno dato lustro alla valle e stimolato le attività lungo il fiume Vara e i suoi affluenti. Un appuntamento rivolto alle istituzioni e alle associazioni per capire quale possa essere il futuro dell’outdoor in un territorio che ha necessità di crescere pur in mezzo a tante difficoltà, anzitutto quelle legate alla viabilità. Introdurrà l’incontro Walter Filattiera, presidente della Associazione Centrosport Avventura e anima di un progetto che viene da lontano.

