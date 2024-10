Liceo tecnologico della Val Polcevera, Valditara firma l’accordo di programma. Castellano: “Giorno storico”

Genova. Firma storica questo pomeriggio nel palazzo della prefettura di Genova, dove il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha formalmente sottoscritto l’accordo di programma per la realizzazione del nuovo Distretto educativo dell’innovazione della Valpolcevera. Il documento, atteso, di fatto apre le porte alla realizzazione del Liceo Statale Tecnologico Sperimentale, la grande e innovativa scuola nata da un progetto di Alpim, (Associazione ligure per i minori) partito proprio in collaborazione con i ragazzi e le ragazze della vallata.

A firmare il documento ufficiale, oltre al ministro, il presidente di Alpim Carlo Castellano, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore alla Scuola e Politiche giovanili di Regione Liguria Simona Ferro e il presidente Ordine degli Architetti Genova Riccardo Miselli. In base all’accordo il nuovo Liceo, che sarà realizzato nelle aree delle ex officine ferroviarie Facchini, sarà operativo per la sperimentazione dall’anno scolastico 202728.

