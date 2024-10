“Mobilità sostenibile: sfide e opportunità nel settore dell’auto”, seminario in Confartigianato

In occasione dell’edizione 2024 della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità di Confartigianato, domani mercoledì 23 ottobre ore 17.30 presso la sede di via Fontevivo, 19 Confartigianato organizza un seminario dal titolo: “Mobilità sostenibile: sfide e opportunità nel settore dell’auto” per aiutare imprenditori e cittadini a capire gli scenari nel settore auto e a capire le differenze tra veicoli elettrici, ibridi, a idrogeno, ecc. Interverranno: Giuseppe Pace, già presidente nazionale Carrozzieri di Confartigianato, Giovanni Bertoli, Confartigianato Autoriparazione La Spezia, Gianluca Rinaldi, dirigente Dipartimento Lavori pubblici e Pianificazione territoriale del Comune della Spezia, Riccardo Genova, docente di Veicoli elettrici, ibridi e Mobilità sostenibile presso l’Università di Genova, Stefano Soliani, testimonianza del concessionario Oriental Car. Seguirà question time. Il seminario è aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare Confartigianato La Spezia, tel. 0187286611.

