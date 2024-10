Poco più di 250 biglietti rimasti per Spezia-Bari. Una sessantina nei distinti

Si va sempre più verso il sold-out del Picco per la sfida al Bari di venerdì sera. Passate le 17.00 di oggi, sono circa 250 i biglietti rimanenti per i tifosi dello Spezia, che non potranno contare sulla spinta della Curva Ferrovia, chiusa per i lavori di montaggio della sua copertura. Con buona parte del pubblico spostato in Curva Piscina e in circa l’80% del settore ospiti, restano solo i Distinti e la Tribuna come settori accessibili ai tifosi spezzini, che nelle scorse ore hanno quasi completato la capienza dei settori.

Circa sessanta i biglietti restanti nei Distinti, mentre sono circa centoventi quelli rimanenti in Tribuna. Meno di ottanta, invece, i tagliandi restanti nei Field Box, gli ultimi rimanenti per il sold out dell’impianto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com