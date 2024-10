Ponte sul Calcandola, è arrivato l’impalcato realizzato dall’impresa appaltatrice

E’ stato trasportato nelle scorse ore a Sarzana l’impalcato di carpenteria del nuovo ponte sul Calcandola di via Falcinello. Come emerso nel corso del Consiglio comunale dei giorni scorsi infatti l’impresa appaltatrice in attesa di poter riprendere i lavori all’interno del cantiere – dove deve essere collaudata la parte dei sottoservizi di competenza di Italgas – si era portata avanti prefabbricando la struttura metallica che sarà poi posata in opera. Questo però solo dopo il completamento delle opere di fondazione e gli altri interventi previsti da un cronoprogramma che resta, complessivamente, di circa sei mesi e riprenderà a pieno regime appena sarà riconsegnata la parte dei sottoservizi.

