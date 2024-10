Presidenza Parco, Viviani incassa il sì a Palazzo Madama. Pd e M5S: “Forzatura centrodestra a cinque giorni da voto”

Lorenzo Viviani si avvicina alla presidenza del Parco nazionale delle Cinque Terre. Le nomina dell’ex parlamentare spezzino, proposta dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, quest’oggi – voto favorevole dei parlamentari di maggioranza presenti, mentre le opposizioni non hanno partecipato al voto – ha incassato il sì della Commissione ambiente del Senato. Una seduta aperta dall’audizione di Viviani, che prima di tutto ha illustrato il suo curriculum (dagli studi alla professione di pescatore, dalla collaborazione con le associazioni alle attività di ricerca, dal percorso politico alla docenza), quindi, ringraziata la presidente uscente Donatella Bianchi, ha parlato dell’area tutelata della quale – occorreranno il sì della Comm. Ambiente della Camera e la firma ministeriale – potrebbe fra non molto diventare la guida. “Il Parco nazionale delle Cinque Terre – ha detto – è un parco atipico. Mentre negli altri parchi naturali si cerca di evitare che l’uomo interagisca in maniera pesante con il territorio, per il Parco delle Cinque Terre il concetto è al contrario: il Parco deve avere l’uomo che lavora, è il Parco dell’uomo, senza l’uomo all’interno del meccanismo non esiste più. Parliamo dei terrazzamenti, che ci hanno resi famosi in tutto il mondo. Di un territorio estremamente fragile che era tenuto e che è vissuto grazie all’agricoltura; ma i terrazzamenti negli anni si sono spopolati, e se si perde l’agricoltura, si perdono le Cinque Terre. Il Parco ha messo in atto politiche per cercare di agevolare l’agricoltura, per farla tornare, e la parte del vino sta ricominciando a crescere. La grande sfida è riuscire a riportare le attività agricole sul territorio, con ausili meccanici, con sovvenzioni, con le risorse del turismo di massa, che porta un’economia florida ma lascia veramente poco in queste colline, fondamentali anche per preservare dal rischio idrogeologico”. E sui citati e ingenti flussi turistici cinqueterrini ha poi osservato: “L’overtourism non è solo un problema di protezione civile, di sicurezza delle stazioni, di possibilità di dare servizi, ma sottende anche un ragionamento sul rischio di perdita di identità del territorio, perché con le comunità cehe si gettano su questo importantissimo business del turismo, si perdono mestieri come l’agricoltura e la pesca. Rischiando così di perdere quel turismo, non d’elite, ma che io considero un po’ più intelligente, di quelle persone che vogliono anche assaporare i colori, le tradizioni, sentire parlare il dialetto e soprattutto mangiare prodotti locali”.

