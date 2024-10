Prima Categoria, San Filippo Yepp. Rizzo migliore in campo grazie al rigore parato: “Giornata del riscatto, grande prestazione”

Albenga. Se la San Filippo Neri Yepp è riuscita a pareggiare contro l’Ospedaletti, il merito è anche tanto del classe 2002 Sonny Rizzo. Terminare il match con i pali inviolati, per un portiere, molte volte è già una vittoria e una soddisfazione, se ci metti che hai anche neutralizzato un rigore, è come per un attaccante siglare il gol vittoria.

Oltre ad una grandissima prova difensiva della squadra, Rizzo si è contraddistinto in più occasioni ‘mettendo i guanti’ su certi palloni difficili da prendere, bloccando il tiro dagli undici metri e rendendosi anche molto partecipe alla fase difensiva sia con i piedi che con la voce: libero e portiere allo stesso tempo.

