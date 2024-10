Quattro assi, nuovi info-point anche nei municipi Ponente e Levante

Genova. Aprono due nuovi info-point dedicati al progetto Quattro Assi di Forza del trasporto pubblico locale. Dopo quelli già inaugurati nei Municipi Bassa e Media Valbisagno, apriranno nei prossimi giorni gli info-point nelle sedi dei Municipi VII Ponente e IX Levante.

I due sportelli apriranno rispettivamente giovedì 24 e mercoledì 30 ottobre. Per quanto riguarda il Municipio Levante la sede sarà sempre quella di Via Pinasco 7, mentre per il Municipio Ponente il point sarà attivato a rotazione nelle tre sedi di Pegli, Pra’ e Voltri.

