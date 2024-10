Regionali 2024, Bucci sulla sanità: “Azzeramento liste di attesa e nuovi ospedali. Riapriremo strutture chiuse dalla sinistra”

Liguria. Marco Bucci, candidato presidente di Regione Liguria per il centrodestra, ritorna sul tema della sanità, sottolineando le priorità del suo programma: “Fosse anche un solo cittadino che deve aspettare per un esame o una visita, non va bene. Non mi interessano le soluzioni parziali: io le liste d’attesa le voglio azzerare. Il mio obiettivo da Presidente della nostra regione sarà quello di garantire a tutti i liguri il diritto di curarsi in tempi veloci e con un’assistenza eccellente. In Liguria però, chi oggi pretende di dare lezioni, dimentica che la chiusura degli ospedali e la formazione delle liste d’attesa sono cose dovute all’amministrazione Burlando”.

“Dal 2005 al 2014, in dieci anni, sotto la gestione delle giunte di centrosinistra di Claudio Burlando, sono stati generati passivi per un miliardo di euro (971 milioni per l’esattezza) – continua Bucci – Proprio quel Burlando che prima era bersaglio preferito di Ferruccio Sansa, e oggi è l’eminenza grigia di Orlando e la sua coalizione, dove è stato rimesso in riga anche Sansa. I liguri ricordano bene che dalla sua giunta di centrosinistra sono stati chiusi gli ospedali di Bordighera, Busalla, Rivarolo, Pegli, Nervi e Recco. Ed è stato soppresso il pronto soccorso di Albenga. Addirittura l’ospedale di Busalla è stato chiuso da Burlando dopo che era stato appena ristrutturato, ed è diventato un centro di accoglienza per migranti. Mentre il Saint Charles di Bordighera è stato recentemente riaperto dalla giunta regionale del centrodestra”.

