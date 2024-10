Regionali, Becchi (Fiaip Savona): “In giunta un assessore attento alle politiche del settore immobiliare”

Savona. “L’augurio è che il nuovo presidente di Regione si impegni al massimo con interventi mirati per il settore immobiliare. Non va dimenticato che, nella nostra regione, è una fonte economica di primaria importanza per il Pil”. A pochi giorni dal voto interviene Fabio Becchi, presidente provinciale Fiaip.

Il discorso di Fabio Becchi si allarga anche alle Amministrazioni Comunali. “Indubbia l’importanza anche delle iniziative che i sindaci vorranno mettere in atto in sinergia con la Regione per trovare soluzioni nelle aree dismesse. Esiste da anni un problema ovvero il numero insufficiente per le locazioni residenziali”.

