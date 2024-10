Regionali, Brusoni: “Candidata con la Lega per coerenza, bisogna stare sul territorio”

Genova. Tra gli assessori della giunta Bucci in corsa per un posto in Consiglio regionale c’è Marta Brusoni, eletta sette anni fa nella lista civica del sindaco, oggi candidata con la Lega. “È una scelta di coerenza – spiega -. Ho esercitato per sette anni questo ruolo nella politica e ho potuto comprendere di cosa i cittadini necessitano, hanno bisogno di persone che stanno sul territorio e la Lega rappresenta questo genere di politica: è sempre presente sul territorio ascoltando il singolo cittadino e la comunità”.

“Marco Bucci è come tutti noi il sindaco e il futuro governatore del fare – sottolinea Brusoni -. È un uomo che non ama tanto parlare ma lavorare. Dobbiamo continuare il lavoro svolto in questi sette anni con lui e faremo in modo tale che si concentri non solo su Genova ma su tutta la Liguria”.

