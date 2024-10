Regionali, Vaccarezza: “Sul rigassificatore dette troppe bugie, Orlando ha firmato il documento portato in Consiglio dei Ministri”

Savona. “Fra 5 giorni terminerà la campagna elettorale. Oggi l’argomento è decisamente più spinoso: il rigassificatore. Sul tema, oltre a non aver detto tutto, son state dette troppe bugie per di guadagnare consenso. Uno dei firmatari del documento portato in consiglio dei Ministri è Andrea Orlando. Si, proprio lui, proprio il candidato del Partito democratico in queste elezioni”. Lo dichiara Angelo Vaccarezza, candidato consigliere regionale alle elezioni del 27 e 28 ottobre.

“Trascrivo una piccola parte del documento siglato a Roma: ‘L’incremento della capacità di rigassificazione nazionale,la realizzazione delle nuove unità galleggianti,di stoccaggio e rigassificazione,nonché connesse infrastrutture,costituiscono interventi di pubblica utilità,indifferibili e urgenti’. Pensate che in Regione, il Partito Democratico, specialmente il capogruppo del PD, stracciandosi le vesti, ha più volte detto che questa politica, è una politica fallimentare, e questi impianti sono inutili, ma soprattutto che sono pericolosi. Un consiglio: si mettano d’accordo con il loro candidato che lo ha portato in Consiglio dei Ministri”.

» leggi tutto su www.ivg.it