Savona, il Comune compra da Ata per 300mila euro il parcheggio del Sacro Cuore

Savona. Il Comune di Savona comprerà il parcheggio del Sacro Cuore da Ata per 300mila euro. La pratica, passata in commissione consiliare, è stata presentata dall’assessore Silvio Auxilia: “E’ posto in un’area strategica per la mobilità del nostro comune e lo diventa ancora di più dal momento che con il secondo lotto della piscina si sono persi alcuni parcheggi esistenti.

La decisione scatena le polemiche dei consiglieri di opposizione: “E’ un immobile fatiscente, fermo da decenni – attacca il consigliere di PensieroLibero.zero, Fabio Orsi -. Voglio sapere quanto mi costa metterlo a norma e renderlo funzionale al progetto di riqualificazione. Fare questa operazione è come mettere soldi in Ata, rischiamo di prendercelo e tenercelo lì per scoprire che non possiamo manco renderlo fruibile”.

