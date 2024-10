Scuolabus in ritardo di due mesi: “Atc ha rinunciato ad anno scolastico iniziato”

Partirà entro una quindicina di giorni, una volta portate a termine le pratiche di immatricolazione e messa in strada del pulmino messo a disposizione del Comune dal Parco nazionale delle Cinque Terre, il servizio di trasporto per i bimbi della scuola dell’infanzia di Levanto. Il ritardo nella partenza del servizio è stato causato dalla problematica situazione che sta attraversando Atc, l’azienda spezzina che gestisce i trasporti sul territorio provinciale, che si è ripercossa anche sul trasporto degli alunni levantesi con la rinuncia ad effettuare il servizio.

“Purtroppo l’azienda ci ha comunicato la situazione solo a metà settembre, ad anno scolastico praticamente avviato – spiega Federica Lavaggi, assessora all’istruzione -. Fortunatamente abbiamo trovato la disponibilità dell’ente Parco, che ci ha messo a disposizione, in comodato d’uso gratuito, un pulmino elettrico da adibire a scuolabus. A quel punto, trovato il mezzo di trasporto, con gli uffici ci siamo subito attivati per reperire gli autisti, e dopo una lunga serie di contatti e trattative siamo riusciti ad ottenere dalla ditta Sea” un servizio che, utilizzando il nostro veicolo e i loro autisti, ripristini anche per i bimbi della scuola dell’infanzia quel trasporto pubblico che il Comune ha sempre garantito e che costituisce un elemento di eccellenza nel complesso dei servizi messi a disposizione degli studenti dei plessi levantesi”.

