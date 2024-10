Serie A1, il TC Santa Margherita Ligure conquista la terza vittoria consecutiva

Palermo. Il TC Santa Margherita Ligure si conferma regina nel suo girone nel campionato di Serie A1 maschile di tennis battendo in trasferta dopo una sfida molto impegnativa il CT Palermo col punteggio di 4-2.

Per i liguri i punti sono stati conquistati da Andrea Pellegrino che ha battuto Gabriele Piraino un doppio 6-2. Poi successo di Matwe Middelkoop ancora in singolare con Francesco Mineo in due set 6-0, 7-6. Protagonisti nel primo doppio della giornata Luca Castagnola e Filippo Romano che hanno vinto 6-7, 6-2 e 10-5 contro Riccardo Surace e Alessandro Giannessi.

