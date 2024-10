Skymetro, ipotesi demolizione per l’istituto Firpo-Buonarroti: giovedì presidio a difesa della scuola

Genova. Un presidio a difesa dell’istituto tecnico Firpo-Buonarroti di Marassi che rischia di essere “travolto” dal cammino dello Skymetro in Valbisagno. A convocare la manifestazione, giovedì 24 ottobre alle 12.00, è la rete ligure dei comitati che invita a scendere in piazza “in solidarietà a studentesse e studenti” della scuola.

La presenza dell’edificio sulla sponda destra del Bisagno è una delle principali gatte da pelare per i progettisti della metropolitana sopraelevata su cui ha deciso di puntare la giunta Bucci per risolvere il problema del trasporto pubblico in vallata, con l’obiettivo di andare a gara entro l’inizio del 2025. Gli ultimi scogli da superare per ottenere il via libera dal Consiglio superiore dei lavori pubblici – che più volte ha rispedito le carte a Genova chiedendo di apportare pesanti modifiche – riguardano l’attraversamento del torrente in corrispondenza della copertura davanti allo stadio.

