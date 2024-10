Tutto pronto per la 22^ edizione del Festival della Scienza: ecco il programma completo

Genova. Un modo innovativo e coinvolgente di raccontare la scienza, fortemente legato al territorio e riconosciuto come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo. Da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024, più di 30 luoghi di Genova ospitano la ventiduesima edizione del Festival della Scienza, il cui programma è composto da 248 eventi articolati in 90 conferenze, 108 laboratori, 15 mostre, 7 spettacoli e 28 eventi speciali. In 11 giorni, la manifestazione coinvolge oltre 280 scienziati e personalità illustri italiani e stranieri e oltre 200 tra enti, associazioni, aziende e editori che hanno partecipato alla composizione del programma. Altri 41 eventi fanno parte della sezione Extra Festival, un’offerta aggiuntiva per il pubblico del Festival.

La parola chiave scelta per l’edizione 2024, Sfide, fa da filo conduttore al programma, i cui temi spaziano dall’emergenza climatica alla sostenibilità ambientale, dal consumo e reperibilità dell’acqua e dell’energia alla salute e alla cura, dalle nuove tecnologie alla robotica e dagli algoritmi dell’intelligenza artificiale e dei metodi computazionali al legame con le arti e la società.

