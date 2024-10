Via Gioberti, Via Manin e Via Ferruccio sono irriconoscibili avvolte nell’oscurità. E’ la situazione che si è verificata poco prima delle 20 in centro storico alla Spezia dove alcune strade a illuminare il passaggio erano i locali aperti e le vetrine accese. Da chiarire al momento cosa abbia provocato l’assenza dell’illuminazione pubblica.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com