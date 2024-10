Zona Logistica Semplificata e Green Logistic Valley, il convegno a Genova: “Piena attuazione a inizio 2025”

Genova. Sala Arazzo di Fondazione Carige con il cartello “tutto esaurito” e grande interesse per il convegno su Zls e Green Logistic Valley che ha aperto “Liguria Trade and Investment Forum”, la due giorni organizzata da Spediporto in collaborazione con Clickutility Team e il supporto di Shenzhen European Office.

La Zona Logistica Semplificata, dunque, il tema attorno al quale è ruotata la mattinata aperta dall’intervento del direttore Generale Spediporto Giampaolo Botta che ha sottolineato come il progetto della Green Logistic Valley sia “lontano da alcune false narrazioni, ma voglia seguire anche quanto descritto dal rapporto UNCTAD del 2019 che sottolinea come sia necessario puntare sullo sviluppo ambientale e sociale. E l’inclusione – ha spiegato Botta – è centrale nel nostro progetto”.

