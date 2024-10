Allagamenti a Multedo, approvato il progetto per rifare il drenaggio in via Pacoret de Saint Bon

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi e dell’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, il progetto di fattibilità tecnico economica da 600 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria in via Simone Antonio Pacoret de Saint Bon.

“«È un intervento molto atteso e un lavoro complesso che i cittadini del Ponente attendono da decenni per evitare il sistematico allagamento del sottopasso di via Pacoret de Saint Bon, tra Multedo e Pegli ” dichiarano i due in una nota congiunta.

