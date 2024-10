Boissano, Zarrillo: “Il paese necessita di cura e manutenzione, i cittadini chiedono risposte e una pianificazione attenta”

Boissano. “Le recenti precipitazioni hanno nuovamente messo in evidenza lo stato di criticità della manutenzione delle strade. Ma più in generale tutto il paese necessita di cura e manutenzione come anche i cittadini, tramite il comitato ‘Beallu Buinzan’, hanno correttamente segnalato chiedendo risposte e pianificazione”. Così Massimo Zarrillo, capogruppo di minoranza di “Scegli Buinzan” in riferimento anche alla comunicazione inviata dal comitato all’amministrazione comunale del sindaco Paola Devincenzi e riguardante proprio “la precaria situazione di strade e illuminazione del territorio comunale”.

“In qualità di consigliere di minoranza mi vengono richieste delucidazioni in merito alle risposte attese dai cittadini e dal comitato – ha detto Zarrillo in una Pec inviata al Comune – Spero che venga prospettato alla popolazione un quadro chiaro della situazione di strade e illuminazione e i programmi che l’amministrazione intende sviluppare e con quali tempistiche”.

