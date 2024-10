Coldiretti incontra i candidati alla presidenza della Regione Liguria

Genova. “A seguito dei rispettivi interventi, i candidati Marco Bucci e Andrea Orlando hanno entrambi sottoscritto, impegnandosi, il decalogo che spiega le priorità dell’intero settore, perciò ci riteniamo soddisfatti,” esordiscono Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale. Il riferimento è al documento ufficiale redatto da Coldiretti Liguria che va a indicare e spiegare, in dieci punti, le priorità in agenda per il settore agricolo regionale.

L’incontro con i candidati delle due coalizioni principali alla Presidenza della Regione si è tenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 22 ottobre, presso la sala conferenze del grand Hotel Savoia di Genova. Lo svolgimento ha visto salire sul palco e prendere la parola il candidato del centrosinistra Onorevole Orlando, seguito, nel tardo pomeriggio, dal candidato alle Regionali per il centro-destra, il Sindaco Bucci. Nell’occasione sono stati presentati i punti di attenzione per i quali Coldiretti Liguria chiede delle risposte concrete per l’agricoltura dei prossimi cinque anni. Si tratta di un vero e proprio decalogo che evidenzia le principali tematiche da attenzionare, dagli interventi sulla fauna selvatica alla peste suina, dalla gestione irrigua alle priorità del settore pesca e acquacoltura, dalla difesa del suolo alle questioni legate allo Sviluppo Rurale, dal sostegno alle filiere produttive al contrasto alle fitopatie fino alla semplificazione amministrativa ed ai servizi che riguardano la multifunzionalità.

