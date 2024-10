Spezia Calcio comunica che è attiva, in modalità online e nei punti vendita TicketOne, la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti dello stadio “Rigamonti” di Brescia per la sfida in programma martedì 29 ottobre alle ore 20:30 tra i padroni di casa e gli aquilotti. I biglietti saranno acquistabili al prezzo di 20 euro più prevendita fino alle 19 di lunedì 28 ottobre.

