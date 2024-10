Elezioni regionali: Italexit sostiene la lista Indipendenza e il candidato presidente Rosson

Liguria. Il dirigente nazionale di Italexit per l’Italia Fabio Montorro ha espresso il suo sostegno alla lista di Indipendenza di Gianni Alemanno che presenta come candidato presidente alla Regione Liguria l’avvocato Alessandro Rosson. Montorro ha dichiarato che “questo endorsement è rivolto a una lista politicamente molto vicina a Italexit per l’Italia”.

Inoltre, nella nota di Italexit, viene specificato che “l’appoggio va anche al rapporto con il segretario nazionale di Indipendenza Alemanno, il quale affronta con determinazione e capacità temi a noi cari”.

