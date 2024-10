Isolabella e Bandecchi chiudono la campagna elettorale in via del Prione

Nella giornata di domani, giovedì 24 ottobre, Stefano Bandecchi, Sindaco di Terni e segretario nazionale di Alternativa Popolare-Partito Popolare Europeo, insieme a Loriano Isolabella candidato alle elezioni regionali per Alternativa Popolare, incontrano gli elettori alle 19,30 presso il ristorante dei

fratelli D’Angelo in via del Prione in un aperitivo-cena per la chiusura della campagna elettorale. Per motivi organizzativi è necessario chiamare cell.337258066 oppure prenotarsi presso il point di via del Torretto 62 in La Spezia.

In questi giorni Loriano Isolabella in uno dei suoi incontri ha voluto precisare che oggi le spese dell’ottanta per cento del bilancio delle Regioni servono a coprire la sanità e sul piano impositivo le regioni a statuto ordinario dovranno avere dallo Stato centrale deleghe importanti sulla riscossione e accertamento dei tributi oggi devoluti al Centro. Oggi una distinzione con le Regioni a statuto speciale diviene un fatto anacronistico sul piano sociale e del diritto con la storia che ci porta alla integrazione socio economico della popolazione dell’Europa verso il cittadino Europeo. Rimane poco comprensibile in special modo nel settore della sanità dopo la legge 833/79, ritenere di poterla gestire sotto il profilo di una azienda produttore di servizi in concorrenza con le altre aziende di altre regioni, in quanto la sanità è un diritto costituzionale che garantisce tutti i cittadini a un eguale trattamento e quindi

non possono esservi diversità tra zone diverse del nostro Paese determinate da ragioni o da

ritardi storici. Occorre una programmazione razionale sia delle risorse finanziarie insieme alla

produzione di risorse umane indispensabili, per gestire tanti centri di eccellenza presenti in tutto

il Paese dove anche la Liguria a molto da evidenziare: San Martino, Santa Corona, Galliera con l’attesa di un ritorno per la nostra città con il Nuovo Felettino.

