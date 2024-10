La Samp risorge in trasferta a Cesena: se ne parla a ‘Serie B Social Club’

Dopo la sosta nazionali, il week-end ha riconsegnato ai tifosi il campionato di Serie B, che sorride a Spezia e Pisa, che continuano la loro marcia ai vertici della classifica. Vittoria in rimonta a Bolzano per la capolista di Filippo Inzaghi, successo con nuovo clean sheet per gli uomini di D’Angelo, che battono all’Arechi la Salernitana e si preparano ad aprire il nuovo turno con l’anticipo al Picco contro il Bari. Si rialza anche la Sampdoria, che in una pazza partita contro il Cesena vince per 5-3, ritrovando il sorriso dopo il ko nel turno precedente. Prima dolce-amara in casa invece per la Carrarese, fermata sul pareggio dal Mantova nel giorno dell’inaugurazione del nuovo Dei Marmi.

Questi e tanti altri i temi di ‘Serie B Social Club’, pronto a tornare per una nuova puntata fissata alle ore 21.00 di giovedì 24 ottobre, in cui si parlerà anche del prossimo week-end di campionato. Lo Spezia avversario del Bari, la capolista Pisa di scena a Frosinone dove è appena cambiato il tecnico, la Carrarese ancora in casa contro il Cittadella e la Samp a Marassi con il Mantova.

