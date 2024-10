Lerici, Comune individua sette spazi da trasformare in aree sgambamento cani

Sette aree di proprietà comunale per la realizzazione di altrettante aree di sgambamento cani. Le ha individuate con una recente delibera di giunta l’amministrazione comunale di Lerici. “È ormai riconosciuta la funzione sociale degli ‘animali da compagnia’, soprattutto nei confronti di minori, anziani e diversamente abili, ed è sempre maggiore il numero delle famiglie che decidono di acquisire o adottare uno o più cani. La popolazione canina nel nostro comune può considerarsi numerosa”, si osserva nell’atto. “Non esistono sul territorio – si legge ancora – spazi attrezzati per lo svago e lo sgambamento dei cani. In assenza di tali spazi, i proprietari fanno sgambare i loro animali lungo le strade del nostro comune o presso aree a verde dislocate sul territorio causando, spesso, problemi di ordine igienico e di rispetto della normativa sanitaria vigente”. Ma, prosegue la deliberazione, “esistono diverse aree, di proprietà comunale, dislocate in tutto il territorio che potenzialmente possiedono le caratteristiche desiderate. Con una spesa ritenuta sostenibile ossono essere rapidamente convertiti in aree sgambamento cani”, prevedendo, si spiega, la realizzazione di un’adeguata recinzione, di un punto di approvvigionamento acqua, dell’illuminazione, e l’installazione di cestini per rifiuti ed escrementi.

Palazzo civico, si legge ancora, “intende svolgere attività di promozione e sensibilizzazione in materia di protezione degli animali nel territorio comunale, ottenendo nel contempo il rispetto generale delle norme sanitarie e di convivenza civile”, e ritiene che “l’individuazione di aree da destinare a sgambamento possa servire ad instaurare un più rispettoso e sano rapporto con l’ambiente circostante”; osservando altresì che “la fruizione delle aree da destinare a sgambamento dovrà sottostare a precise norme di comportamento al fine di non creare ulteriori problemi di igiene e di ordine pubblico”.

Le aree individuate si trovano in Via Pianelloni a Pozzuolo, in Via Garibaldi a San Terenzo, alla Venere Azzurra adiacante l’area già adibita a sgambamento, in Via Vassale a Solaro, in Via General Ferrari a Lerici, in Via Matteotti a Carbognano, in Via Fratelli Landi alla Serra. Questa la mappa, allegata alla delibera:

