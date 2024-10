Movimento Indipendenza: “Ripopoliamo l’entroterra savonese rilanciando l’occupazione giovanile”

Savona. “Il problema dello spopolamento delle aree interne della Liguria è un rischio ormai concreto. Allo stesso tempo è necessario offrire ai giovani, maggiori opportunità di inserimento sociale e occupazionale – afferma Isabella Vinai, candidata con il Movimento Indipendenza (partito della destra sociale e sovranista fondato dall’on. Gianni Alemanno) alle elezioni regionali nel collegio di Savona e provincia e Consigliere comunale di Casanova Lerrone – Si sa che la nostra splendida regione è popolata prevalentemente da persone anziane: la curva demografica è in linea con i trend che stanno interessando l’intera Nazione caratterizzati da poche nascite e tanti over 70”.

“Un dato di fatto, che influisce negativamente su diversi aspetti è l’abbandono progressivo e, purtroppo, in costante aumento delle zone montane e delle aree interne della Liguria.

Un fenomeno diffuso soprattutto nella provincia di Savona, le cui verdi colline sono colme di piccoli Comuni sotto i 500 abitanti”, prosegue Vinai.

“Il saldo demografico critico e il progressivo depopolamento dei nostri entroterra sono certamente preoccupanti – spiegano alla Coldiretti di Savona – ma siamo ancora in tempo per trovare delle soluzioni concrete”.

» leggi tutto su www.ivg.it