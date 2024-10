Recco. Inaugurata questa mattina a Recco la casetta dell’acqua, che eroga acqua alla spina al costo di 10 centesimi per quella naturale, 15 centesimi per quella leggermente gassata e 20 centesimi per l’acqua gassata.

Un modo per fornire ai cittadini e ai turisti un’alternativa sostenibile all’acqua in bottiglia, incentivando l’utilizzo delle borracce e la riduzione del consumo di plastica.

