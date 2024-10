Regionali 2024, Arboscello chiude la campagna con Gioele Dix: “Liguri, scegliete chi è sempre stato dalla vostra parte”

Savona. “Queste elezioni sono una sorta di referendum. I liguri dovranno fare una scelta di campo e decidere a chi affidare il proprio destino. Non dei prossimi cinque anni ma dei prossimi dieci, quindici o vent’anni e quindi disegnare il futuro di questa Liguria”. Così Roberto Arboscello, candidato consigliere regionale del Pd, a margine di “Dalla parte giusta”, l’evento conclusivo della sua campagna elettorale in programma questa sera presso la Sala Pippo Rebagliati (Chiamata Porto) in piazza Pippo Rebagliati 2 a Savona.

L’evento segna l’ultimo appuntamento pubblico di una campagna elettorale “intensa e appassionata”, in cui Roberto Arboscello ha messo” al centro del dibattito i bisogni del territorio savonese, della Valbormida e di tutta la provincia”. Ospite della serata Gioele Dix, con cui Arboscello intende affrontare “temi che riguardano il presente e il futuro della Liguria, in un’atmosfera di riflessione e partecipazione” ripercorrere il suo impegno “per garantire alla provincia di Savona un ruolo centrale nella prossima stagione politica”.

