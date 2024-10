Regionali, l’appello ai candidati: “La residenza protetta del Santuario di Savona rimanga pubblica”

Savona. I parenti degli ospiti della struttura sociosanitaria del Santuario esprimono la loro preoccupazione sulla intenzione della Asl 2 Savonese di mettere in vendita l’immobile di Santuario Piazza: “Non ci è molto chiaro come possa essere venduto un immobile con tanti anziani ricoverati e il senso di togliere alla città di Savona una bene che dal 1500 svolge una attività di assistenza e di cura attraverso Opere Sociali” afferma il Comitato dei parenti.

“Nella riunione di alcuni giorni fa la direzione della struttura ci ha confermato che questa ipotesi esiste, ma che nulla è deciso e non ci deve essere una preoccupazione per l’assistenza che verrà comunque garantita. Noi però chiediamo che il Santuario rimanga pubblico e della città e che non sia oggetto di speculazioni o privatizzazioni”.

» leggi tutto su www.ivg.it