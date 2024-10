Regionali, seggi aperti dalle 7 di domenica mattina. Chiamati al voto 186.813 spezzini, in calo rispetto alle elezioni precedenti

Domenica 27 ottobre alle 7 apriranno i battenti delle 1.785 sezioni elettorali liguri che ospitano le urne in cui saranno depositate le schede per l’elezione del nuovo presidente della Regione e il rinnovo dei trenta componenti del consiglio regionale. I cittadini chiamati al voto sono 1.341.799, in crescita dello 0,09 per cento rispetto al 1.340.604 di aventi diritto nella tornata elettorale del 2020 quando si recarono alle urne 716.211 votanti con un’affluenza del 53,42 per cento. Cinque anni prima, nel 2015, gli elettori potenziali erano invece 1.357.540, pari all’1,26 per cento in più di quanti sono oggi, ma alle urne si erano recati solamente 688.014 cittadini, per un’affluenza pari solamente al 50,68 per cento.

Focalizzando lo sguardo sulla provincia spezzina, il trend della platea elettorale è leggermente differente. Per le elezioni del prossimo fine settimana, infatti, sono chiamati a votare 186.813 elettori, numero che è in calo sia rispetto al 2015 che rispetto al 2020. Nove anni fa i cittadini con diritto di voto erano 189.236 e di questi si recarono ai seggi 97.974 persone, pari al 51,77. Gli aventi diritto dell’ultima tornata elettorale regionale in provincia erano invece 187.255 e andarono alle urne 101.424 cittadini, per un’affluenza del 54,16 per cento.

