Rigassificatore, Arboscello (PD): “Che credibilità può avere chi ora dice no, ma nelle sedi istituzionali ha sempre votato a favore?”

Provincia. “Nelle ultime ore gli esponenti di centrodestra, dal sindaco di Genova Bucci ai consiglieri regionali savonesi, si stanno prodigando a rimangiarsi le parole e dopo aver sostenuto a spada tratta il trasferimento del rigassificatore a Vado Savona, ora hanno iniziato a dire di essere contrari”, così il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello.

“Ma che credibilità può avere chi per ben due volte in consiglio regionale ha bocciato ogni provvedimento da noi presentato in cui si chiedeva di fermare l’iter del progetto? – si domanda Arboscello -. E che credibilità può avere il sindaco Bucci che si è sempre dichiarato favorevole portando addirittura in consiglio comunale il trasferimento in Liguria del rigassificatore e approvandolo? Siamo di fronte all’ennesima bugia elettorale per recuperare qualche consenso. Dimostrando ancora una volta che questo centrodestra non ha a cuore il territorio ma solo il proprio interesse personale”.

