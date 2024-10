Scolmatore del Bisagno, il Governo conferma: “Lavori al 19%, finiranno a metà 2026”

Genova. I lavori per lo scolmatore del Bisagno, alla luce dell’attuale situazione operativa del cantiere, finiranno nella metà del 2026. E ad oggi, secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, lo stato di avanzamento è fermo al 19% dell’importo contrattuale. È quanto ha confermato la viceministra dell’Ambiente Vannia Gava nella risposta scritta all’interrogazione presentata dalla vicepresidente del Pd alla Camera, la ligure Valentina Ghio, insieme ai deputati Luca Pastorino e Marco Simiani.

“La progressione dei lavori – ha ricordato la viceministra – è stata influenzata da molteplici fattori che ne hanno rallentato l’esecuzione. In particolare, si fa riferimento alla doppia adozione di interdittiva antimafia nei confronti del consorzio mandatario, ad oggi non efficace a seguito del ripristino della misura del controllo giudiziario. Si sono inoltre verificate difficoltà di ordine organizzativo interne al raggruppamento temporaneo di imprese che hanno, tra l’altro, condotto alla recente rimodulazione in riduzione con successiva uscita di una delle mandanti”. Il termine contrattuale è ancora stabilito nel 20 aprile 2025, ma sull’opera grava almeno un anno di ulteriori ritardi.

» leggi tutto su www.genova24.it