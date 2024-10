Serie D, l’Imperia perde a testa alta a Vado. Buttu: “Contento della squadra, piovute critiche per mezzo tempo sbagliato su dieci partite”

Vado Ligure. Con la rete di Totaro l’Imperia era riuscita a passare in vantaggio al Chittolina in maniera meritata per quello che si stava vedendo sul campo. Poi i due gol in due minuti di Vita e Alfiero hanno completamente ribaltato il risultato, arrivando alla definitiva vittoria del Vado.

Questo non toglie la soddisfazione in mister Pietro Buttu, che rimane contento della prova dei suoi giocatori e dichiara: “Sono piovute critiche per mezzo tempo sbagliato su dieci partite. Siamo andati a fare la partita dappertutto, sicuro che centreremo l’obiettivo ma bisogna tenere la barra dritta”.

