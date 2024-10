Spediporto, la Liguria (e l’Italia) sempre più vicine alla Greater Bay Area

Genova. La seconda giornata di “Liguria Trade and Investment Forum”, organizzato da Spediporto in collaborazione con Clickutility Team e il supporto di Shenzhen European Office ha sancito una sempre maggior vicinanza tra Genova, la Liguria, l’Italia e la Greater Bay Area, tanto che è stato proposta la costituzione di un tavolo permanente che lavori a possibili business con Hong Kong. Il tema dei possibili business ha riempito la Sala Arazzo di Fondazione Carige per un incontro dagli alti contenuti per lo spessore dei relatori.

Dopo il saluto del vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, presente in Estremo Oriente mesi fa con la delegazione organizzata da Spediporto, il console italiano Carmelo Ficarra e Mario Boselli, Chairman di Italy China Council Foundation, hanno sottolineato la centralità di Hong Kong nello scenario economico internazionale mentre Paola Bellusci, Direttrice dell’Italian Chamber of Commerce ha ricordato l’importanza di quest’area per l’export italiano.

