Testimonianze, immagini e racconti per costruire una memoria collettiva a tredici anni dall’esondazione del Magra

Venerdì 25 ottobre alle 21,00 all’ex stazione ferroviaria di Aulla prenderà avvio, a tredici anni dall’esondazione del Magra, “Aulluvione: rassegna di acque indisciplinate, speranze e ingiustizie climatiche”. Durante questa prima serata Arci Agogo inaugurerà una raccolta di testimonianze, immagini e racconti per la costruzione di una memoria collettiva. “Un’iniziativa per salvare i ricordi dell’esondazione del Magra del 2011, interpretare correttamente quanto accaduto e restituire consapevolezza alla popolazione – dichiarano da Arci Agogo -. Quello che le persone hanno vissuto nelle ore dell’alluvione è stato stravolgente. Scegliamo di parlarne perché un evento di quella portata è parte della storia di questi luoghi ed è una ferita ancora aperta. Inoltre ci preoccupa come questo territorio fragile, che ha subito numerose speculazioni e danni, potrà rispondere ai nuovi cambiamenti climatici. L’intento è di riavvicinare la popolazione ai nostri fiumi ed al centro abitato, tutelare il territorio ma anche avere cura della nostra comunità”.

Nel corso della serata interverrà Massimo Serafini di Legambiente nazionale, parteciperà l’associazione locale Amighi d’ Sghigia con un percorso di foto d’epoca, verranno proiettati i video realizzati nel 2011 dall’insegnante Nadia Cutaia. Sono previsti i contributi di Laura Galimberti, all’epoca alunna delle scuole Micheloni, degli aullesi Roberto Tonelli, Matteo Manzin e Alberto Duranti e di abitanti di via Resistenza. L’elenco è in aggiornamento.

Per informazioni o testimonianze è possibile contattare il circolo ai numeri 3397888705 o 3313647843

