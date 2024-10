Tullio Solenghi interpreta Govi, al via la stagione di prosa dell’Impavidi

La stagione di prosa del Teatro Impavidi è pronta a prendere il via con un grandioso spettacolo in scena per tre repliche, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre (prime due repliche in abbonamento). Tullio Solenghi, dopo lo strepitoso successo de I maneggi per maritare una figlia (due anni di sold out, prima in Liguria e poi in una trionfale tournée nazionale) affronta nuovamente la sfida di “clonare” Gilberto Govi, misurandosi con l’altro cavallo di battaglia del grande attore genovese: Pignasecca e Pignaverde di Emerico Valentinetti, prodotto da Teatro Sociale di Camogli e Teatro Nazionale di Genova. La commedia, incentrata su un tema classico del teatro comico – l’avarizia – vedrà in scena con Solenghi anche Mauro Pirovano, ex-componente del gruppo satirico “Broncovitz”, Roberto Alinghieri, uno dei migliori attori di prosa del teatro italiano e Stefania Pepe e Laura Repetto, due attrici che già hanno mostrato tutto il loro talento e la loro verve nei Maneggi.

Solenghi, nei panni di Felice Pastorino, rievoca la maschera comica di Govi offrendo una performance che unisce comicità e introspezione grazie anche al magistrale trucco di Bruna Calvaresi. La trama segue le vicende di Amalia, costretta dal padre Felice a un matrimonio di interesse con il cugino Alessandro, mentre è innamorata del giovane Eugenio, che torna dall’America con il carismatico Manuel Aguirre per scombinare i piani. Grazie al progetto scenografico di Davide Livermore, il pubblico degli Impavidi si troverà di fronte ad un grande lavoro caratterizzato da profondità e realismo di rappresentazione, anche nella fedele ricostruzione dell’ambiente ligure dell’epoca.

