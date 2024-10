A Calice festeggiati i cento anni di Lolla Baldi

Domenica di festa al Ristorante il Caminetto di Madrignano. Lolla Baldi che ha festeggiato i suoi 100 anni insieme alla famiglia e agli amici più cari. Lolla è una trancina d’origine e non ha mai mancato, fin quando le gambe l’ hanno sorretta con forza, di venire nella sua casa d’origine. Lolla è stata la moglie di Gino Bartoli, con cui si è sposata proprio a Tranci nell’aprile del 1946, maestro che ebbe il suo primo incarico a Calice Alto quando ancora per raggiungere le varie frazioni si poteva andare solo a piedi e che poi per anni è stato Sindaco Di Calice. Dall’amministrazione comunale, che le ha portato un saluto e un abbraccio e dai cittadini i migliori auguri a Lolla per questo bel traguardo, che tocca una parte di storia di tutta la comunità.

