Anche Cgil Liguria aderisce alla giornata di mobilitazione nazionale per la pace: una delegazione savonese alla manifestazione di Torino

Liguria. Sabato 26 ottobre 2024 si terrà la giornata di mobilitazione nazionale per la pace dal titolo “Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora”. In Italia si svolgeranno delle manifestazioni per ribadire lo stop a tutte le guerre in atto nel mondo.

“Lo scenario internazionale rappresenta sempre più la legittimazione della guerra come strumento della politica e a questo si unisce una torsione autoritaria della democrazia in Italia ed in Europa. Oggi più che mai è fondamentale per la difesa dei diritti, della democrazia, del lavoro fermare le guerre e la corsa al riarmo. Per questi motivi anche la Cgil Liguria parteciperà convintamente alla giornata di mobilitazione nazionale per la pace”.

